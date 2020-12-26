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В Узбекистане произошло землетрясение в 20 километрах от крупного города

26 декабря 2020 18:40
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Новости Узбекистана. В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.

В Узбекистане произошло землетрясение в 20 километрах от крупного города-1

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр стихии находился менее чем в 20 километрах к югу от города Фергана с населением около 165 тысяч человек.

В Узбекистане произошло землетрясение в 20 километрах от крупного города-4

Очаг залегал на глубине двух километров. По предварительной информации МЧС Узбекистана, сведений о жертвах и разрушениях нет.

# Землетрясение # Фотофакт

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