В Узбекистане произошло землетрясение в 20 километрах от крупного города

Новости Узбекистана. В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.
Новости Узбекистана. В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр стихии находился менее чем в 20 километрах к югу от города Фергана с населением около 165 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине двух километров. По предварительной информации МЧС Узбекистана, сведений о жертвах и разрушениях нет.