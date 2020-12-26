Стрельба в Берлине. Четверо раненых, подробности выясняют

Новости Германии. Полиция Берлина ищет подозреваемых в причастности к утреннему ЧП в городе. В берлинском районе Кройцберг произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.

Полиция прибыла на место и обнаружила трех раненых мужчин. Затем в ходе осмотра местности был найден еще один пострадавший. Всех их госпитализировали. Инцидент произошел недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии, однако в правоохранительных органах считают, что политической подоплеки в случившемся нет.

Причины инцидента выясняются. На месте ЧП работает полиция. В операции задействован вертолет. Следователи выясняют, был ли стрелок один или огонь открыли несколько человек.