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Стрельба в Берлине. Четверо раненых, подробности выясняют

26 декабря 2020 18:38
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Новости Германии. Полиция Берлина ищет подозреваемых в причастности к утреннему ЧП в городе. В берлинском районе Кройцберг произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.

Стрельба в Берлине. Четверо раненых, подробности выясняют-1

Полиция прибыла на место и обнаружила трех раненых мужчин. Затем в ходе осмотра местности был найден еще один пострадавший. Всех их госпитализировали. Инцидент произошел недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии, однако в правоохранительных органах считают, что политической подоплеки в случившемся нет.

Причины инцидента выясняются. На месте ЧП работает полиция. В операции задействован вертолет. Следователи выясняют, был ли стрелок один или огонь открыли несколько человек.

# Стрельба # Фотофакт

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