Санта-Клаус пересел на подводный гидроцикл. Смотрите, как он прокатился вдоль кораллового рифа

Новости США. В США Санта-Клаус пересел на подводный гидроцикл. Традиционной оленьей упряжке он предпочел столь необычный способ передвижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США Санта-Клаус пересел на подводный гидроцикл. Традиционной оленьей упряжке он предпочел столь необычный способ передвижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с верным эльфом волшебник совершил круиз вдоль кораллового рифа Флориды. Он располагается в национальном заповеднике, где обитают свыше 6 000 видов морских животных.
Акция призвана показать жителям штата удивительное разнообразие подводного мира и собрать деньги для детских благотворительных организаций. Желающие сделать доброе дело могли запечатлеть Санту во время его погружения.