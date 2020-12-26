Санта-Клаус пересел на подводный гидроцикл. Смотрите, как он прокатился вдоль кораллового рифа

Новости США. В США Санта-Клаус пересел на подводный гидроцикл. Традиционной оленьей упряжке он предпочел столь необычный способ передвижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с верным эльфом волшебник совершил круиз вдоль кораллового рифа Флориды. Он располагается в национальном заповеднике, где обитают свыше 6 000 видов морских животных.