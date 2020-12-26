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Санта-Клаус пересел на подводный гидроцикл. Смотрите, как он прокатился вдоль кораллового рифа

26 декабря 2020 12:51
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Новости США. В США Санта-Клаус пересел на подводный гидроцикл. Традиционной оленьей упряжке он предпочел столь необычный способ передвижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санта-Клаус пересел на подводный гидроцикл. Смотрите, как он прокатился вдоль кораллового рифа-1

Вместе с верным эльфом волшебник совершил круиз вдоль кораллового рифа Флориды. Он располагается в национальном заповеднике, где обитают свыше 6 000 видов морских животных.

Санта-Клаус пересел на подводный гидроцикл. Смотрите, как он прокатился вдоль кораллового рифа-4

Акция призвана показать жителям штата удивительное разнообразие подводного мира и собрать деньги для детских благотворительных организаций. Желающие сделать доброе дело могли запечатлеть Санту во время его погружения.

# Новый год # Фотофакт

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