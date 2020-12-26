Перед подрывом автомобиля в американском Нэшвилле неизвестные оставили аудиопослапание
Новости США. Подробности ЧП в американском Нэшвилле, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ.
В результате взрыва автомобиля пострадали более 40 предприятий. Бомба сдетонировала на улице, где много кафе, баров и магазинов. Травмы получили три человека.
Правоохранители прибыли в один из районов города после сообщений о стрельбе. Там они обнаружили машину, в которой неизвестные включили аудиозапись с предупреждением о том, что через 15 минут сработает детонатор. Офицеры срочно эвакуировали всех, кто оставался в близлежащих зданиях.
Взрыв был такой силы, что повредил множество домов. Кроме того, пострадало здание, в котором находится офис сотового оператора. Из-за этого произошли неполадки в работе телекоммуникационных служб. Полеты самолетов из городского аэропорта приостановлены. Расследованием занимаются ФБР и местные правоохранители. Дональд Трамп и Джо Байден проинформированы о случившемся.