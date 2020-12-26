Перед подрывом автомобиля в американском Нэшвилле неизвестные оставили аудиопослапание

Новости США. Подробности ЧП в американском Нэшвилле, сообщили в программе Новости «24» часа на СТВ. В результате взрыва автомобиля пострадали более 40 предприятий. Бомба сдетонировала на улице, где много кафе, баров и магазинов. Травмы получили три человека.

Правоохранители прибыли в один из районов города после сообщений о стрельбе. Там они обнаружили машину, в которой неизвестные включили аудиозапись с предупреждением о том, что через 15 минут сработает детонатор. Офицеры срочно эвакуировали всех, кто оставался в близлежащих зданиях.