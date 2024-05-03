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В украинскую армию будут призывать больных ВИЧ и раком

03 мая 2024 18:38
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Пока европейские чиновники ненадолго перевели свой взор на восточные рубежи, Украина начала стремительно скатываться в пропасть. На фоне масштабного энергетического кризиса и тотального обвала рейтингов поддержки Зеленского среди населения, кажется, в победу Киева перестали верить даже высокопоставленные военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В украинскую армию будут призывать больных ВИЧ и раком-1

В интервью американскому изданию заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий усомнился в возможности успеха ВСУ. Причиной неудач на фронте он назвал действия коллективного Запада. Хотя Брюссель и Вашингтон выделяют баснословные суммы для спонсирования конфликта, деньги доходят с большим опозданием, из-за чего военные несут огромные потери. Но украинские власти пока не намерены полностью сдавать свои позиции, несмотря на негодование солдат.

В украинскую армию будут призывать больных ВИЧ и раком-4

Игорь Бойчак, служащий 148-й артиллерийской бригады ВСУ (Украина):
Мы ощущаем нехватку, поскольку находимся на одних и тех же позициях довольно долгое время. Хотелось бы уехать хотя бы на недельку и отдохнуть, но мы продолжаем работать. И не забывайте, что люди болеют, получают ранения или случаются семейные ситуации, из-за которых им нужно уезжать.

Нехватка военных на фронте вынуждает Зеленского идти на отчаянные меры. Теперь, кроме уехавших украинцев, на службу призовут больных раком, ВИЧ и туберкулезом, а также беременных женщин и матерей. Единственное, что может спасти от призыва – неоперабельные и прогрессирующие опухоли с метастазами. Украинские власти уже давно перестали считаться с ценой человеческой жизни. Отправляя на фронт тяжело больных людей, киевский режим прокладывает себе путь на военный трибунал.

# Международная политика

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