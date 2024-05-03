Под Ригой проводятся танковые манёвры

Особого отношения к обеспечению безопасности требует обстановка, которая складывается по внешнему контуру Беларуси. Сейчас на территории сопредельных государств проходят сразу шесть крупных военных учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередные маневры стартовали в Латвии. На этот раз проверку на прочность проходят танкисты. Маневры организованы на полигоне под Ригой. В тренировках участвуют экипажи и других боевых машин из стран-партнеров. В том числе Канады, Британии, Норвегии, Польши и Германии. Учения проходят с использованием боевых снарядов. Не прекращаются тренировки бойцов даже ночью. Накаляет геополитическую ситуацию в регионе также милитаризация ряда европейских государств. Премьер-министр Эстонии сообщила о планах создать специальный фонд оборонной промышленности. При этом уже сейчас Таллин выделяет свыше 3 % ВВП на военные нужды.