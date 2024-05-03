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Погибли не менее 20 человек – пассажирский автобус упал в ущелье в Пакистане

03 мая 2024 13:42
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Пассажирский автобус упал в ущелье в Пакистане. Не менее 20 человек погибли. Еще столько же доставлены в больницы. Теперь за их жизни предстоит бороться врачам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли не менее 20 человек – пассажирский автобус упал в ущелье в Пакистане-1

Некоторые из пациентов находятся в критическом состоянии. Об обстоятельствах смертоносного ДТП пока известно немного. Сообщается, что авария случилась рано утром. По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Спасательная операция с участием армейских вертолетов на месте ЧП завершена.

# ДТП # Новости Пакистана

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