Погибли не менее 20 человек – пассажирский автобус упал в ущелье в Пакистане

Пассажирский автобус упал в ущелье в Пакистане. Не менее 20 человек погибли. Еще столько же доставлены в больницы. Теперь за их жизни предстоит бороться врачам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пассажирский автобус упал в ущелье в Пакистане. Не менее 20 человек погибли. Еще столько же доставлены в больницы. Теперь за их жизни предстоит бороться врачам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Некоторые из пациентов находятся в критическом состоянии. Об обстоятельствах смертоносного ДТП пока известно немного. Сообщается, что авария случилась рано утром. По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Спасательная операция с участием армейских вертолетов на месте ЧП завершена.