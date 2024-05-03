Прямой эфир

Латвийские военные начали рыть противотанковые рвы на границе с Беларусью и Россией

03 мая 2024 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Командование стран НАТО продолжает накалять ситуацию на восточных рубежах. Решено не ограничиваться только масштабными учениями. Теперь латвийская армия начала копать противотанковые рвы на границе с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские военные начали рыть противотанковые рвы на границе с Беларусью и Россией-1

Также планируется возвести защитные укрепления, различные препятствия и подготовить территорию под склады для боеприпасов. Несмотря на огромный дефицит в бюджете и кризис в экономике, Рига выделила на весь проект более 300 миллионов евро.

Опасаясь призрачной агрессии с востока, с подобными идеями выступили и другие союзники по блоку. Литва и Эстония намерены последовать примеру латышей и в дополнение построить сеть автономных бункеров. В польском командовании также решили не отставать. Генерал сухопутных войск предложил развернуть минные поля в сопредельных с Беларусью и Россией районах. Все эти действия западные политики объясняют угрозой с востока. Наша позиция по этому вопросу однозначная и предельно понятна. Президент Беларуси не раз заявлял: мы не собираемся воевать против НАТО, нам чужого не надо, но в случае нападения Минск будет действовать решительно. Агрессор получит мгновенный ответ всеми видами оружия.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Погибли не менее 20 человек – пассажирский автобус упал в ущелье в Пакистане
03 мая 2024 13:42

Погибли не менее 20 человек – пассажирский автобус упал в ущелье в Пакистане

Под Ригой проводятся танковые манёвры
03 мая 2024 13:41

Под Ригой проводятся танковые манёвры

Шойгу заявил, что армия Украины теряет по 1 тыс. солдат ежедневно
03 мая 2024 11:35

Шойгу заявил, что армия Украины теряет по 1 тыс. солдат ежедневно

Песков прокомментировал заявления Макрона о вмешательстве в украинский конфликт
03 мая 2024 11:20

Песков прокомментировал заявления Макрона о вмешательстве в украинский конфликт

Православные христиане провели шествие Страстной пятницы в Иерусалиме
03 мая 2024 11:15

Православные христиане провели шествие Страстной пятницы в Иерусалиме

Шойгу: ВСУ потеряли 111 тысяч военнослужащих с начала 2024 года
03 мая 2024 11:13

Шойгу: ВСУ потеряли 111 тысяч военнослужащих с начала 2024 года

Финский политик предложил ограничить доступ России в Калининград
03 мая 2024 11:08

Финский политик предложил ограничить доступ России в Калининград

Орбан: Европа играет с огнем при обсуждении конфликта в Украине
03 мая 2024 11:00

Орбан: Европа играет с огнем при обсуждении конфликта в Украине

Литва и США могут открыть новую совместную линию по производству боеприпасов
03 мая 2024 10:56

Литва и США могут открыть новую совместную линию по производству боеприпасов

ФСБ РФ ликвидировала украинского диверсанта, планировавшего теракты в России
03 мая 2024 10:46

ФСБ РФ ликвидировала украинского диверсанта, планировавшего теракты в России

Медведев: конференция в Швейцарии демонстрирует крах плана Зеленского
03 мая 2024 10:41

Медведев: конференция в Швейцарии демонстрирует крах плана Зеленского

Задержания, аресты и удары дубинками – в США проходит 5-й день пропалестинских акций протеста
03 мая 2024 09:42

Задержания, аресты и удары дубинками – в США проходит 5-й день пропалестинских акций протеста