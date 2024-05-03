Командование стран НАТО продолжает накалять ситуацию на восточных рубежах. Решено не ограничиваться только масштабными учениями. Теперь латвийская армия начала копать противотанковые рвы на границе с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также планируется возвести защитные укрепления, различные препятствия и подготовить территорию под склады для боеприпасов. Несмотря на огромный дефицит в бюджете и кризис в экономике, Рига выделила на весь проект более 300 миллионов евро.

Опасаясь призрачной агрессии с востока, с подобными идеями выступили и другие союзники по блоку. Литва и Эстония намерены последовать примеру латышей и в дополнение построить сеть автономных бункеров. В польском командовании также решили не отставать. Генерал сухопутных войск предложил развернуть минные поля в сопредельных с Беларусью и Россией районах. Все эти действия западные политики объясняют угрозой с востока. Наша позиция по этому вопросу однозначная и предельно понятна. Президент Беларуси не раз заявлял: мы не собираемся воевать против НАТО, нам чужого не надо, но в случае нападения Минск будет действовать решительно. Агрессор получит мгновенный ответ всеми видами оружия.