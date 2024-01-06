Центральный банк Франции: более 55 тысяч компаний закрылись в 2023-м

Более 55 тысяч компаний закрылись во Франции в 2023 году. Такие данные опубликовал центральный банк страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показатели упали до уровня 2017 года. Причина сложившейся ситуации – ухудшение состояния экономики. Французское народное хозяйство за последние два квартала только сокращается. Усугубляет обстановку и сложное социальное положение. Власти страны отменяют многие льготы и дотации для малого и среднего бизнеса. Повальные банкротства могут спровоцировать новую волну массовых протестов в стране.