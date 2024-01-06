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В Италии начали массовую вакцинацию населения – стационары уже не справляются с загрузкой

06 января 2024 10:56
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Кризис в области здравоохранения грозит Италии. Более 1 100 пациентов не могут госпитализироваться в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии начали массовую вакцинацию населения – стационары уже не справляются с загрузкой-1

Похожая ситуация наблюдается и на севере страны. В Пьемонте оказания медицинской помощи ожидают около 500 человек. А в соседней Ломбардии медики полностью остановили размещение в стационаре, чтобы освободить места для экстренных случаев. Такая нагрузка на медучреждения связана с повышенной заболеваемостью среди лиц пожилого возраста, в том числе COVID-19. Эксперты прогнозируют, что ситуация в ближайшее время будет только ухудшаться. По всей стране начинают организовывать массовую вакцинацию населения.

# Кризис в ЕС

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