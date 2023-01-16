В Мадриде протестуют десятки тысяч медиков

Новости Испании. В Испании прошли антиправительственные выступления. В Мадриде десятки тысяч медиков вышли на улицы, чтобы выразить протест против сокращения финансирования здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, это несет прямую угрозу здоровью и даже жизни испанцев. Больницы столкнулись с острым дефицитом специалистов, в некоторых отделениях уже некому работать. Многократно возросла нагрузка на врачей и медсестер. Они вынуждены меньше времени уделять каждому пациенту, чтобы успеть обойти всех. Из-за этого падает качество оказания медпомощи. При многократно возросшей нагрузке зарплаты медиков не растут, что заставляет людей уходить из профессии.

Это далеко не первая акция протеста испанских медиков. В ноябре десятки тысяч людей прошли маршем по центру Мадрида, требуя улучшения условий труда.