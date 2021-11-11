В Европе за неделю число новых случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 7%
В Европе за неделю число новых случаев инфицирования увеличилось на 7 %, а умерших – на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Германии рост заболеваемости COVID-19 показывает новые максимальные результаты. За сутки число инфицированных увеличилось почти на 40 тысяч. В связи с этим Минздрав страны обещает снова сделать бесплатными тесты на коронавирус.
Рост заболеваемости связывают в том числе с замедлением вакцинации – примерно треть населения до сих пор не привита от коронавируса. Поэтому большинство европейских стран делают активные шаги в сторону вакцинации всего населения.
Например, во Франции более 80 % населения уже полностью привиты. Тем не менее, по словам президента Эмманюэля Макрона, с пандемией еще не покончено. Так, с декабря бустерная вакцинация будет обязательной для людей младше 65 лет.
Без отметки о третьей дозе медицинские пропуска некоторых категорий граждан будут аннулированы. Такое решение связано с тем, что у людей в возрасте до 65 лет с течением времени действие предыдущей вакцины ослабевает.