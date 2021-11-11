В Европе за неделю число новых случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 7%

В Европе за неделю число новых случаев инфицирования увеличилось на 7 %, а умерших – на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Германии рост заболеваемости COVID-19 показывает новые максимальные результаты. За сутки число инфицированных увеличилось почти на 40 тысяч. В связи с этим Минздрав страны обещает снова сделать бесплатными тесты на коронавирус.