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В Европе за неделю число новых случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 7%

11 ноября 2021 06:42
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В Европе за неделю число новых случаев инфицирования увеличилось на 7 %, а умерших – на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Германии рост заболеваемости COVID-19 показывает новые максимальные результаты. За сутки число инфицированных увеличилось почти на 40 тысяч. В связи с этим Минздрав страны обещает снова сделать бесплатными тесты на коронавирус.

В Европе за неделю число новых случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 7%-1

Рост заболеваемости связывают в том числе с замедлением вакцинации – примерно треть населения до сих пор не привита от коронавируса. Поэтому большинство европейских стран делают активные шаги в сторону вакцинации всего населения.

Например, во Франции более 80 % населения уже полностью привиты. Тем не менее, по словам президента Эмманюэля Макрона, с пандемией еще не покончено. Так, с декабря бустерная вакцинация будет обязательной для людей младше 65 лет.

В Европе за неделю число новых случаев инфицирования коронавирусом увеличилось на 7%-4

Без отметки о третьей дозе медицинские пропуска некоторых категорий граждан будут аннулированы. Такое решение связано с тем, что у людей в возрасте до 65 лет с течением времени действие предыдущей вакцины ослабевает.

# Коронавирус # Эмманюэль Макрон # Фотофакт

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