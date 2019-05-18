В Украине разрешили всем проводить вакцинацию от кори

Новости Украины. В Украине – новые правила вакцинации от кори, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь в стране нет ограничений по возрасту и профессиональной принадлежности, и каждый человек сможет сделать прививку.

На такой шаг Министерство здравоохранения пошло из-за того, что инфекция распространяется рекордными темпами. Больных корью в Украине сейчас больше, чем во всей Европе. За последние месяцы скончались 16 человек, ещё почти 50 тысяч заражены.

До этого приоритет в вакцинации отдавали детям, а для взрослых действовали ограничения: прививали только тех, кто контактировал с больными, медиков, учителей в возрасте до 30 лет.