В Украине проведут военные учения с США, Великобританией, Польшей и Румынией

Новости Украины. Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о допуске иностранных военных в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конечном счете это упрощает процедуру допуска зарубежных сил для участия в многонациональных учениях. В планах на 2022 год у украинской армии проведение совместных маневров с Америкой, Великобританией, Польшей и Румынией.