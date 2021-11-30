В Украине проведут военные учения с США, Великобританией, Польшей и Румынией

Новости Украины. Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о допуске иностранных военных в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о допуске иностранных военных в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территории Украины запрещается присутствие каких-либо зарубежных войск или формирований. Поэтому в каждом конкретном случае разрешение дается специальным законом.
В конечном счете это упрощает процедуру допуска зарубежных сил для участия в многонациональных учениях. В планах на 2022 год у украинской армии проведение совместных маневров с Америкой, Великобританией, Польшей и Румынией.