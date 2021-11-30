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В Украине проведут военные учения с США, Великобританией, Польшей и Румынией

30 ноября 2021 07:28
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Новости Украины. Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о допуске иностранных военных в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине проведут военные учения с США, Великобританией, Польшей и Румынией-1

На территории Украины запрещается присутствие каких-либо зарубежных войск или формирований. Поэтому в каждом конкретном случае разрешение дается специальным законом.  

В Украине проведут военные учения с США, Великобританией, Польшей и Румынией-4

В конечном счете это упрощает процедуру допуска зарубежных сил для участия в многонациональных учениях. В планах на 2022 год у украинской армии проведение совместных маневров с Америкой, Великобританией, Польшей и Румынией.  

# Военные учения # Владимир Зеленский # Фотофакт

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