Можно перенестись на 600 млн лет назад. В Париже открылась выставка «Эволюция на пути света»

Новости Франции. Динозавры и давно вымершие морские существа загораются, как гигантские рождественские фонарики, в ботаническом саду Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка под названием «Эволюция на пути света» окунает в доисторические времена, то есть на 600 миллионов лет назад. В парке выставлено около 100 световых скульптур.