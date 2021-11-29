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Можно перенестись на 600 млн лет назад. В Париже открылась выставка «Эволюция на пути света»

29 ноября 2021 12:55
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Новости Франции. Динозавры и давно вымершие морские существа загораются, как гигантские рождественские фонарики, в ботаническом саду Парижа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно перенестись на 600 млн лет назад. В Париже открылась выставка «Эволюция на пути света»-1

Можно перенестись на 600 млн лет назад. В Париже открылась выставка «Эволюция на пути света»-3

Выставка под названием «Эволюция на пути света» окунает в доисторические времена, то есть на 600 миллионов лет назад. В парке выставлено около 100 световых скульптур.

Можно перенестись на 600 млн лет назад. В Париже открылась выставка «Эволюция на пути света»-6

Можно перенестись на 600 млн лет назад. В Париже открылась выставка «Эволюция на пути света»-8

К ним посетители могут пройти через туннели, образованные скульптурами из бумаги, стали. Все это дорога к свету, красоте и волшебству.

# Выставка # Фотофакт

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