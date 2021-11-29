«Были люди, которые спали под дождём». Волонтёры помогают беженцам, которые застряли на французском побережье

Новости Франции. В бедственное положение попали сотни мигрантов, которые хотели перебраться из Франции в Британию. Все из-за спора между Лондоном и Парижем о зоне ответственности за судьбу беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские полицейские не дают им покинуть побережье, а тех, кто смог вырваться, британская береговая охрана вылавливает и буквально выбрасывает вновь на французский берег. Эта война отняла у мигрантов все. У них закончилась еда, нет воды и крыши над головой. На помощь им пришли волонтеры. Они привозят обездоленным людям все необходимое – собирают для них одежду, продукты и оказывают медицинскую помощь. Действуют только добровольцы. Государство от помощи отстранилось.

Паскалин Делаби, волонтер:

У них ничего нет. У них нет места для сна, у них нет крыши над головой, у них нет душевых и туалетов. Сейчас очень холодно, идет дождь. На днях, неделю назад, я приехала сюда в 9 утра, и там были люди, которые спали под дождем. И многим даже нечем было укрыться, у них нет одеял.