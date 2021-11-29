В Польше избили протестующих, которые вышли на митинг в защиту беженцев

Новости Польши. В Польше жестко разогнали мирный митинг в защиту беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше жестко разогнали мирный митинг в защиту беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе Катовице жители собрались на площади с призывом прекратить насилие над людьми, которые не по своей воле оказались в тяжелой ситуации и которых лишают права на мирную жизнь. Люди развернули большой транспарант с требованием остановить убийства на границе.
Прибывшая полиция применила жесткую силу. Разгоняя людей, польские силовики валили их на землю, избивали женщин. Самых активных забрасывали в автозаки. Не забыли и переписать фамилии всех, кто даже просто стоял рядом.