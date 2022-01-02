В Украине прошёл марш в честь дня рождения националиста Степана Бандеры

Новости Украины. В Украине свои праздники. Она вступила в 2022-й с марша в честь дня рождения националиста Степана Бандеры, которого в этой стране считают настоящим героем и даже выступают за возвращение ему официального звания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Шествия прошли в Киеве и других городах. В них участвовали больше 3 тысяч человек. Местная полиция сопровождала демонстрантов. Обошлось без происшествий. Тем временем посольство Израиля в Украине уже осудило проведение марша. Там заявили, что «прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв холокоста» и считают происходящее актом антисемитизма.