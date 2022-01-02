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В ДТП под Рязанью погибли 5 человек. Рейсовый автобус наехал на опору железнодорожного моста

02 января 2022 13:24
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Новости России. Под Рязанью 5 человек погибли в результате ДТП. Еще более 20 пострадали, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ДТП под Рязанью погибли 5 человек. Рейсовый автобус наехал на опору железнодорожного моста-1

У большинства травмы средней и тяжелой степени. Рейсовый автобус совершил наезд на опору железнодорожного моста. Предположительно, это произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Всего в автобусе было 49 пассажиров. Для них развернули пункт временного размещения. Однако некоторые самостоятельно уехали на проходящем автобусе. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.  

# Авария в России # Фотофакт

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