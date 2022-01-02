Какие страны ещё не отпраздновали Новый 2022 год и когда у них намечается праздник?

Матрешка под елочку. Почему бы и нет? Тем более, что в некоторых странах время поиска подарков и предновогодней суеты еще впереди, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Восемь государств пока официально не отпраздновали 2022-й. В Израиле Рош ха-Шана отмечают осенью. В Саудовской Аравии смена года происходит в день весеннего равноденствия – 21 марта, а празднование 1 января под запретом. В марте по персидскому календарю отмечает еще и Иран.

Весной Новый год будет встречать Бангладеш. Китай, Вьетнам и Южная Корея празднуют по собственным календарям в январе-феврале, но кое-где 1 января признано официально. В Индию Новый год приходит 22 марта.