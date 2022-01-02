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Какие страны ещё не отпраздновали Новый 2022 год и когда у них намечается праздник?

02 января 2022 17:16
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Матрешка под елочку. Почему бы и нет? Тем более, что в некоторых странах время поиска подарков и предновогодней суеты еще впереди, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Какие страны ещё не отпраздновали Новый 2022 год и когда у них намечается праздник?-1

Восемь государств пока официально не отпраздновали 2022-й. В Израиле Рош ха-Шана отмечают осенью. В Саудовской Аравии смена года происходит в день весеннего равноденствия – 21 марта, а празднование 1 января под запретом. В марте по персидскому календарю отмечает еще и Иран.  

Какие страны ещё не отпраздновали Новый 2022 год и когда у них намечается праздник?-4

Весной Новый год будет встречать Бангладеш. Китай, Вьетнам и Южная Корея празднуют по собственным календарям в январе-феврале, но кое-где 1 января признано официально. В Индию Новый год приходит 22 марта.  

Какие страны ещё не отпраздновали Новый 2022 год и когда у них намечается праздник?-7

Ну, а весь остальной мир уже вступил в 2022-й. Давайте посмотрим, как это было. Небольшой спойлер: это было красиво.  

# Новый год # Фотофакт

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