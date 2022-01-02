Прямой эфир

Латыши рискуют замёрзнуть из-за отопительного кризиса. Всё из-за дефицита щепы

02 января 2022 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Блеск новогодних огней и гирлянд нынче роскошь для Европы, позволить которую сможет далеко не каждый житель Старого Света. Так, в Латвии, согласно соцопросам, около 57 % населения этой зимой постараются экономить на коммунальных услугах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Латыши рискуют замёрзнуть из-за отопительного кризиса. Всё из-за дефицита щепы-1

Каждый десятый планирует меньше платить за отопление. Латыши рискуют замерзнуть из-за отопительного кризиса, который грозит Прибалтийской республике. А виной всему дефицит щепы. С ее помощью вырабатывается треть тепловой энергии в Риге. Этой биомассой по большей части отапливаются также Вентспилс и Лиепая. Однако с поставками щепы начались перебои. Еще одна неприятность – это цена на такую древесину. Она выросла в несколько раз. Эксперты называют повышение стоимости спекуляцией на фоне газового кризиса.  

# Отопительный сезон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие страны ещё не отпраздновали Новый 2022 год и когда у них намечается праздник?
02 января 2022 17:16

Какие страны ещё не отпраздновали Новый 2022 год и когда у них намечается праздник?

В ДТП под Рязанью погибли 5 человек. Рейсовый автобус наехал на опору железнодорожного моста
02 января 2022 13:24

В ДТП под Рязанью погибли 5 человек. Рейсовый автобус наехал на опору железнодорожного моста

Встречали Новый год на вершине. В США десятки человек застряли на канатной дороге
02 января 2022 11:59

Встречали Новый год на вершине. В США десятки человек застряли на канатной дороге