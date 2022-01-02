Латыши рискуют замёрзнуть из-за отопительного кризиса. Всё из-за дефицита щепы

Новости Латвии. Блеск новогодних огней и гирлянд нынче роскошь для Европы, позволить которую сможет далеко не каждый житель Старого Света. Так, в Латвии, согласно соцопросам, около 57 % населения этой зимой постараются экономить на коммунальных услугах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каждый десятый планирует меньше платить за отопление. Латыши рискуют замерзнуть из-за отопительного кризиса, который грозит Прибалтийской республике. А виной всему дефицит щепы. С ее помощью вырабатывается треть тепловой энергии в Риге. Этой биомассой по большей части отапливаются также Вентспилс и Лиепая. Однако с поставками щепы начались перебои. Еще одна неприятность – это цена на такую древесину. Она выросла в несколько раз. Эксперты называют повышение стоимости спекуляцией на фоне газового кризиса.