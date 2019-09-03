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В Украине принят закон об отмене депутатской неприкосновенности

03 сентября 2019 11:10
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Новости Украины. Верховная Рада Украины приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее решение поддержали 373 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.

В Украине принят закон об отмене депутатской неприкосновенности -1

Уже 1 января депутатов смогут привлекать к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады, как это было раньше. При этом они всё также не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением оскорблений и клеветы. Теперь законопроект предстоит подписать президенту Зеленскому.

В Украине принят закон об отмене депутатской неприкосновенности -4

# Международная политика # Фотофакт

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