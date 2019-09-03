В Украине принят закон об отмене депутатской неприкосновенности

Уже 1 января депутатов смогут привлекать к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады, как это было раньше. При этом они всё также не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением оскорблений и клеветы. Теперь законопроект предстоит подписать президенту Зеленскому.