День Республики отмечают в самом маленьком государстве планеты

Новости мира. День Республики отмечают 3 сентября в самом маленьком государстве планеты – Сан-Марино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. День Республики отмечают 3 сентября в самом маленьком государстве планеты – Сан-Марино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В честь праздника по всей стране проходят массовые гуляния: арбалетные турниры, концерт. Традиционно организуют и популярную в стране игру в лото.
Поздравления с национальным праздником капитану-регенту Республики Сан-Марино направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.