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День Республики отмечают в самом маленьком государстве планеты

03 сентября 2019 08:28
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Новости мира. День Республики отмечают 3 сентября в самом маленьком государстве планеты – Сан-Марино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Республики отмечают в самом маленьком государстве планеты-1

В честь праздника по всей стране проходят массовые гуляния: арбалетные турниры, концерт. Традиционно организуют и популярную в стране игру в лото.

День Республики отмечают в самом маленьком государстве планеты-4

Поздравления с национальным праздником капитану-регенту Республики Сан-Марино направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Праздники # Фотофакт

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