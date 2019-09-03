Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 16 человек

Новости Афганистана. Исламистская группировка «Талибан» атаковала Кабул: в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 16 человек, ещё свыше 100 пострадали.
Новости Афганистана. Исламистская группировка «Талибан» атаковала Кабул: в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 16 человек, ещё свыше 100 пострадали.
ЧП произошло накануне. На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль, после чего загорелась стоявшая неподалеку цистерна с горючим.
Ударная волна разрушила здания в радиусе одного километра. Большинство погибших и раненых – мирные жители.