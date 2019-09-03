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Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 16 человек

03 сентября 2019 08:39
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Новости Афганистана. Исламистская группировка «Талибан» атаковала Кабул: в результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 16 человек, ещё свыше 100 пострадали.

Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 16 человек-1

ЧП произошло накануне. На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль, после чего загорелась стоявшая неподалеку цистерна с горючим.

Число жертв взрыва в Кабуле возросло до 16 человек-4

Ударная волна разрушила здания в радиусе одного километра. Большинство погибших и раненых – мирные жители.

# Взрыв # Фотофакт

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