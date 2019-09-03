Разъярённый бык набросился на зрителей во время забега в Жироне

Новости Испании. В Жироне во время традиционного забега быков пострадали не менее 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из разъяренных животных перепрыгнуло через ограждения и бросилось на зрителей. В результате чего возникла паника и давка. Правоохранители были вынуждены применить оружие и убить быка.