Разъярённый бык набросился на зрителей во время забега в Жироне

Новости Испании. В Жироне во время традиционного забега быков пострадали не менее 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В Жироне во время традиционного забега быков пострадали не менее 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из разъяренных животных перепрыгнуло через ограждения и бросилось на зрителей. В результате чего возникла паника и давка. Правоохранители были вынуждены применить оружие и убить быка.
Четверо пострадавших госпитализированы, один из них – в критическом состоянии. Ещё один – в тяжелом.