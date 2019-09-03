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Разъярённый бык набросился на зрителей во время забега в Жироне

03 сентября 2019 08:31
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Новости Испании. В Жироне во время традиционного забега быков пострадали не менее 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разъярённый бык набросился на зрителей во время забега в Жироне-1

Одно из разъяренных животных перепрыгнуло через ограждения и бросилось на зрителей. В результате чего возникла паника и давка. Правоохранители были вынуждены применить оружие и убить быка.

Разъярённый бык набросился на зрителей во время забега в Жироне-4

Разъярённый бык набросился на зрителей во время забега в Жироне-6

Четверо пострадавших госпитализированы, один из них – в критическом состоянии. Ещё один – в тяжелом.

# Дикие животные # Фотофакт

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