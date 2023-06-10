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Глава Крыма Аксёнов: ВСУ атаковали полуостров баллистическими ракетами из комплекса «Гром-2»

10 июня 2023 08:18
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Средства ПВО успешно осуществили перехват двух украинских баллистических ракет над Крымом. Такую информацию сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Он отметил, что пострадавших и жертв в ходе атаки нет. Запуск ракет был выполнен из комплекса оперативно-тактических ракет «Гром-2». Украинские Вооруженные силы систематически совершают удары беспилотниками по Крыму и, в частности, Севастополю. 

Недавно, 6 июня, на востоке Крыма с использованием радиоэлектронных средств был сбит украинский беспилотник. Двумя днями ранее Киевом была проведена масштабная ночная атака беспилотниками территории полуострова, в ходе которой российские военные сбили пять БПЛА и вывели из строя еще четыре. Никто не пострадал.

# Международная политика # Сергей Аксенов

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