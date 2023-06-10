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ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения людей в Херсонской области, погибла женщина

10 июня 2023 08:37
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Женщина скончалась в результате обстрела Вооруженными силами Украины пункта временного размещения людей на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил исполняющий обязанности губернатора области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, передаетРИА Новости.

Он уточнил, что около 5 утра ВСУ продолжили атаковать пункты временного размещения людей на Арабатской стрелке, предположительно используя ракеты Storm Shadow. В то же время продолжены артобстрелы населенного пункта Железный Порт, где была разгромлена гостиница «Позитив». 

Ранее в минувшую пятницу, 9 июня, Киев нанес удар теми же ракетами по зданию детского оздоровительного центра в Геническом районе. Областные власти особо отметили, что на обстреливаемой Арабатской стрелке находились только мирные жители и гражданские объекты, в том числе люди, эвакуированные из Херсона и затопленных районов после разрушения Каховской ГЭС.

Британия объявила о поставке в Украину ракет Storm Shadow в начале мая. Дальность действия экспортной версии этих ракет составляет около 250 километров. Министерство иностранных дел России предупредило, что это решение Лондона приведет к серьезной эскалации конфликта.

# Международная политика

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