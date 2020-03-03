В Украине подтверждён первый случай заражения коронавирусом. Семья вернулась из Италии

Новости Украины. Первый случай заражения пневмонией нового типа подтверждён в Черновицкой области Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Симптомы, похожие на коронавирус, наблюдались у семьи, которая недавно вернулась из Италии.

Четверых человек изолировали и провели необходимые тесты. У одного из них диагноз подтвердился. Сейчас с гражданами, которые контактировали с зараженным, проводится необходимая работа. По словам министра здравоохранения, их немного и со всеми уже удалось связаться.

Тем временем, коронавирус продолжает распространяться по всему миру. На 3 марта число заразившихся приблизилось к отметке в 91 тысячу. 3117 человек скончались от болезни.