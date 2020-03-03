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Из-за беспилотника приостанавливал работу аэропорт во Франкфурте-на-Майне

03 марта 2020 08:42
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Новости Германии. Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне была приостановлена из-за дрона. Беспилотник был замечен над южной частью воздушной гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за беспилотника приостанавливал работу аэропорт во Франкфурте-на-Майне-1

В целях обеспечения безопасности вылет нескольких рейсов пришлось отложить, другие – отменить. Правоохранители несколько часов пытались обнаружить летательный аппарат. В поисках задействовали вертолет. Однако нарушителя засечь не удалось. Работа аэропорта возобновлена. Полиция продолжает расследование инцидента.

Из-за беспилотника приостанавливал работу аэропорт во Франкфурте-на-Майне-4

# Авиация # Фотофакт

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