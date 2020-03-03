Из-за беспилотника приостанавливал работу аэропорт во Франкфурте-на-Майне

Новости Германии. Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне была приостановлена из-за дрона. Беспилотник был замечен над южной частью воздушной гавани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях обеспечения безопасности вылет нескольких рейсов пришлось отложить, другие – отменить. Правоохранители несколько часов пытались обнаружить летательный аппарат. В поисках задействовали вертолет. Однако нарушителя засечь не удалось. Работа аэропорта возобновлена. Полиция продолжает расследование инцидента.