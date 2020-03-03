Грузовик протаранил группу подростков на Кубе: два человека погибли

Новости Кубы. ЧП на востоке Кубы: грузовик протаранил группу прохожих. Два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С места происшествия медики госпитализировали более 20 пострадавших. Большинство из них – подростки. По данным правоохранителей, молодые люди, которые отмечали день рождения друга, находились на проезжей части в темное время суток. Большегруз двигался с выключенными фарами, водитель не заметил пешеходов.