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Грузовик протаранил группу подростков на Кубе: два человека погибли

03 марта 2020 08:43
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Новости Кубы. ЧП на востоке Кубы: грузовик протаранил группу прохожих. Два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик протаранил группу подростков на Кубе: два человека погибли-1

С места происшествия медики госпитализировали более 20 пострадавших. Большинство из них – подростки. По данным правоохранителей, молодые люди, которые отмечали день рождения друга, находились на проезжей части в темное время суток. Большегруз двигался с выключенными фарами, водитель не заметил пешеходов.

Грузовик протаранил группу подростков на Кубе: два человека погибли-4

По факту инцидента ведется расследование.

Грузовик протаранил группу подростков на Кубе: два человека погибли-7

# Авария # Фотофакт

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