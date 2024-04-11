Рада приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации в Украине

При поддержке 283 депутатов Верховная рада Украины утвердила закон об усилении мобилизации. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект, вызвавший ранее споры в обществе, предполагает ужесточение мобилизационных норм, в том числе введение штрафов для уклонистов и разъяснение категории мобилизуемых лиц.

Предполагается, что это приведет к тому, что будут мобилизованы сотни тысяч украинцев. Теперь этот закон должен подписать президент Украины и обнародовать, после чего он вступает в силу через месяц после публикации.