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Рада приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации в Украине

11 апреля 2024 10:57
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При поддержке 283 депутатов Верховная рада Украины утвердила закон об усилении мобилизации. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект, вызвавший ранее споры в обществе, предполагает ужесточение мобилизационных норм, в том числе введение штрафов для уклонистов и разъяснение категории мобилизуемых лиц.

Предполагается, что это приведет к тому, что будут мобилизованы сотни тысяч украинцев. Теперь этот закон должен подписать президент Украины и обнародовать, после чего он вступает в силу через месяц после публикации.

# Международная политика

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