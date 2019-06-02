В Украине на рок-фестивале обрушилась крыша сцены: один человек погиб

Новости Украины. В Днепропетровской области Украины на рок-фестивале обрушилась крыша сцены: один человек погиб, еще несколько получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвой оказался мужчина из числа обслуживающего персонала.

Причиной обрушения сценической конструкции стал сильный ураган – скорость ветра достигала 30 м/с. Из-за стихии пострадали и другие постройки, некоторые рухнули на припаркованные рядом машины. Все зрители были срочно эвакуированы, а фестиваль пришлось закрыть.