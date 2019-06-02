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В Украине на рок-фестивале обрушилась крыша сцены: один человек погиб

02 июня 2019 13:35
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Новости Украины. В Днепропетровской области Украины на рок-фестивале обрушилась крыша сцены: один человек погиб, еще несколько получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвой оказался мужчина из числа обслуживающего персонала.

Причиной обрушения сценической конструкции стал сильный ураган – скорость ветра достигала 30 м/с. Из-за стихии пострадали и другие постройки, некоторые рухнули на припаркованные рядом машины. Все зрители были срочно эвакуированы, а фестиваль пришлось закрыть.

В Украине на рок-фестивале обрушилась крыша сцены: один человек погиб-1

В Украине на рок-фестивале обрушилась крыша сцены: один человек погиб-3

В Украине на рок-фестивале обрушилась крыша сцены: один человек погиб-5

# Обрушение дома # Фотофакт

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