В Украине хотят уволить главу ГУР и министра обороны Украины

Как сообщает «Страна», из-за разногласий с главой аппарата президента Андреем Ермаком могут быть отправлены в отставку министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов. Об этом пишет ТАСС.

На пост главы ГУР может быть возвращен Олег Иващенко, а Умерова могут назначить руководителем Службы внешней разведки. При этом отношения между Будановым и Ермаком остаются напряженными. Ранее «Украинская правда» сообщила, что Умеров без согласования с Будановым уволил двух его заместителей и собирается провести масштабную кадровую чистку.