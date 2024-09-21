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В Украине хотят уволить главу ГУР и министра обороны Украины

21 сентября 2024 14:42
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Как сообщает «Страна», из-за разногласий с главой аппарата президента Андреем Ермаком могут быть отправлены в отставку министр обороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов. Об этом пишет ТАСС.

На пост главы ГУР может быть возвращен Олег Иващенко, а Умерова могут назначить руководителем Службы внешней разведки. При этом отношения между Будановым и Ермаком остаются напряженными. Ранее «Украинская правда» сообщила, что Умеров без согласования с Будановым уволил двух его заместителей и собирается провести масштабную кадровую чистку.

# Международная политика # Кирилл Буданов # Рустем Умеров # Андрей Ермак

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