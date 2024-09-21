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Politico: США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за России

21 сентября 2024 13:37
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Американское командование направляет новые силы на Аляску из-за российской и китайской активности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

На Аляску направлены эсминец Sterett и подразделение армии с ракетной системой дальнего радиуса действия, а также приведена в боевую готовность эскадрилья истребителей. Обеспокоенность российской активностью в Арктике высказал сенатор Дэн Салливан.

В июле Пентагон обновил стратегию действий в Арктике, планируя военные маневры и взаимодействие с партнерами для усиления сил сдерживания. Президент Владимир Путин отметил, что США и их партнеры наращивают военное присутствие у границ РФ, и заявил о необходимости быть готовыми к любому развитию событий.

# НАТО # Военные учения # Армия

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