Украинский солдат по ошибке сел в российскую БМП и оказался в плену

Один из украинских военных рассказал, что он попал в русский плен из-за лжи своих военачальников, которые обещали ему несуществующее подкрепление. Об этом пишет РИА Новости.

Он сел в БМП, думая, что это техника ВСУ, но оказалось, что это была российская. Командиры уверяли его, что его отряд прикрывают силы ВС Украины, но это было неправдой.

Также он рассказал, что в военкомат пошел добровольно, отслужил в десантно-штурмовой бригаде, а затем в национальной гвардии. Боевую подготовку проводили в ограниченном объеме, солдатам давали по 10 патронов в месяц. Он полагает, что их используют как пушечное мясо.