Это были и люди, которых спасли в Ла-Манше. Полиция Франции разогнала лагерь беженцев

Новости Франции. Беженцев далеко не жалуют в Европе. Французская полиция разогнала лагерь, в котором люди спасались от войны, бедности и преследований на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вооруженные офицеры вошли в поселение, которое спонтанно образовалось вдоль заброшенной железнодорожной линии. Они снесли все палатки и шалаши. Люди были вынуждены покинуть свое укрытие. Некоторым пришлось уйти в лес.