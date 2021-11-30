Это были и люди, которых спасли в Ла-Манше. Полиция Франции разогнала лагерь беженцев

Новости Франции. Беженцев далеко не жалуют в Европе. Французская полиция разогнала лагерь, в котором люди спасались от войны, бедности и преследований на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Беженцев далеко не жалуют в Европе. Французская полиция разогнала лагерь, в котором люди спасались от войны, бедности и преследований на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вооруженные офицеры вошли в поселение, которое спонтанно образовалось вдоль заброшенной железнодорожной линии. Они снесли все палатки и шалаши. Люди были вынуждены покинуть свое укрытие. Некоторым пришлось уйти в лес.
По заявлению волонтеров общественных организаций, большая часть мигрантов – люди, которых береговая охрана спасла в проливе Ла-Манш на минувшей неделе. Впрочем, французская полиция уже не первый раз разгоняет лагеря беженцев.