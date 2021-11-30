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Это были и люди, которых спасли в Ла-Манше. Полиция Франции разогнала лагерь беженцев

30 ноября 2021 12:41
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Новости Франции. Беженцев далеко не жалуют в Европе. Французская полиция разогнала лагерь, в котором люди спасались от войны, бедности и преследований на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Это были и люди, которых спасли в Ла-Манше. Полиция Франции разогнала лагерь беженцев-1

Вооруженные офицеры вошли в поселение, которое спонтанно образовалось вдоль заброшенной железнодорожной линии. Они снесли все палатки и шалаши. Люди были вынуждены покинуть свое укрытие. Некоторым пришлось уйти в лес.  

Это были и люди, которых спасли в Ла-Манше. Полиция Франции разогнала лагерь беженцев-4

По заявлению волонтеров общественных организаций, большая часть мигрантов – люди, которых береговая охрана спасла в проливе Ла-Манш на минувшей неделе. Впрочем, французская полиция уже не первый раз разгоняет лагеря беженцев.  

# Беженцы # Фотофакт

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