Цифры изменились совсем недавно. В Польше провели опрос о правительстве среди населения, и вот результаты

На вопрос «Как вы считаете, ситуация движется в правильном или неправильном направлении?» 62 % выбрали ответ «В неверном», 23 % признали, что все пока еще терпимо, а 16 % так и не определились со своей точкой зрения. Прошлый аналогичный опрос был для правительства получше. Тогда его критиковали 56 % опрошенных.