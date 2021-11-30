Цифры изменились совсем недавно. В Польше провели опрос о правительстве среди населения, и вот результаты

Новости Польши. Рейтинги правящей партии Польши сильно упали. Такие данные опроса Центра исследований общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Рейтинги правящей партии Польши сильно упали. Такие данные опроса Центра исследований общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На вопрос «Как вы считаете, ситуация движется в правильном или неправильном направлении?» 62 % выбрали ответ «В неверном», 23 % признали, что все пока еще терпимо, а 16 % так и не определились со своей точкой зрения. Прошлый аналогичный опрос был для правительства получше. Тогда его критиковали 56 % опрошенных.
Интересным является и то, что особенно сильно цифры изменились буквально на минувшей неделе. Такие результаты доказывают, что граждане явно обеспокоены тем, что происходит в стране и на ее восточных рубежах.