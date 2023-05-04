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В США оценили вероятность использования ядерного оружия в Украине как низкую

04 мая 2023 16:46
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Директор национальной разведки США Эврил Хейнс отметила, что Соединенные Штаты оценивают потенциальную возможность использования Россией ядерного оружия в Украине как очень низкую, пишет РИА Новости. 

В «Основах государственной политики ядерного сдерживания» и в соответствии с российской военной доктриной РФ может прибегнуть к ядерному оружию в случае агрессии против России или ее союзников при использовании противником оружия массового поражения, или если под угрозой будет существование самого государства.

# Международная политика

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