Прямой эфир

Разведка США дала комментарий по контрнаступлению Украины

04 мая 2023 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Директор национальной разведки США Эрвил Хайнс отметила, что украинская сторона еще не определилась с выбором приоритетов, сроками и масштабами планируемого контрудара, пишет РИА Новости.

ВСУ все еще финализируют, заявила она на слушаниях в сенате Соединенных Штатов Америки. В четверг, 4 мая, в Белом доме сообщили, что Украина обеспечена всем необходимым для проведения наступательной операции в ближайшие недели и месяцы.

Ранее Владимир Зеленский на саммите Северных стран и Украины заявил, что скоро ВСУ перейдут к наступательной операции. Также он отметил, что после начала контрнаступления Киев рассчитывает получить самолеты.

 

# Международная политика # Денис Шмыгаль

Другие новости рубрики

Все новости
Белый дом опроверг заявления России о причастности США к атакам дронов на Кремль
04 мая 2023 15:40

Белый дом опроверг заявления России о причастности США к атакам дронов на Кремль

Пригожин: о применении РФ ядерного оружия против Украины из-за атаки на Кремль не может быть и речи
04 мая 2023 14:57

Пригожин: о применении РФ ядерного оружия против Украины из-за атаки на Кремль не может быть и речи

На севере Китая наблюдали 100-метровое облако пыли
04 мая 2023 14:09

На севере Китая наблюдали 100-метровое облако пыли