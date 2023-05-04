Разведка США дала комментарий по контрнаступлению Украины

Директор национальной разведки США Эрвил Хайнс отметила, что украинская сторона еще не определилась с выбором приоритетов, сроками и масштабами планируемого контрудара, пишет РИА Новости.

ВСУ все еще финализируют, заявила она на слушаниях в сенате Соединенных Штатов Америки. В четверг, 4 мая, в Белом доме сообщили, что Украина обеспечена всем необходимым для проведения наступательной операции в ближайшие недели и месяцы.

Ранее Владимир Зеленский на саммите Северных стран и Украины заявил, что скоро ВСУ перейдут к наступательной операции. Также он отметил, что после начала контрнаступления Киев рассчитывает получить самолеты.