В Ухане открыли больницу для заражённых коронавирусом

Новости мира. Построенная за 10 суток специализированная больница в Ухане приняла первых пациентов. Всего разместиться в ней смогут около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев

Для работы здесь вооруженные силы КНР направили больше тысячи специалистов. В четверг, 6 февраля, начнёт работу еще одна больница для инфицированных коронавирусом.