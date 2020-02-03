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В Ухане открыли больницу для заражённых коронавирусом

03 февраля 2020 14:06
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Новости мира. Построенная за 10 суток специализированная больница в Ухане приняла первых пациентов. Всего разместиться в ней смогут около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев

В Ухане открыли больницу для заражённых коронавирусом-1

Для работы здесь вооруженные силы КНР направили больше тысячи специалистов. В четверг, 6 февраля, начнёт работу еще одна больница для инфицированных коронавирусом.

В Ухане открыли больницу для заражённых коронавирусом-4

ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361

Эпидемия негативно сказывается на экономике Китая. Первые после каникул торги на фондовых биржах открылись обвалом более чем на 8 %. Некоторые эксперты не исключают, что миру грозит серьезный кризис.

В Ухане открыли больницу для заражённых коронавирусом-7

# Коронавирус # Фотофакт

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