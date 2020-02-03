В Ухане открыли больницу для заражённых коронавирусом

Новости мира. Построенная за 10 суток специализированная больница в Ухане приняла первых пациентов. Всего разместиться в ней смогут около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Построенная за 10 суток специализированная больница в Ухане приняла первых пациентов. Всего разместиться в ней смогут около тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для работы здесь вооруженные силы КНР направили больше тысячи специалистов. В четверг, 6 февраля, начнёт работу еще одна больница для инфицированных коронавирусом.
ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361
Эпидемия негативно сказывается на экономике Китая. Первые после каникул торги на фондовых биржах открылись обвалом более чем на 8 %. Некоторые эксперты не исключают, что миру грозит серьезный кризис.