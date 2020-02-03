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Единственную дорогу размыло. 400 человек остались заблокированы в Новой Зеландии

03 февраля 2020 12:34
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Новости Новой Зеландии. Почти 400 человек, в том числе туристы, оказались заблокированы на юго-западе Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Единственную дорогу размыло. 400 человек остались заблокированы в Новой Зеландии-1

Причина – непогода. Единственная дорога из города размыта дождями и частично разрушена оползнем. Её вынужденно закрыли, как минимум, на неделю.

Единственную дорогу размыло. 400 человек остались заблокированы в Новой Зеландии-4

Власти региона объявили режим чрезвычайного положения, а метеослужба страны выпустила первое в истории предупреждение об экстремальных погодных условиях.

Единственную дорогу размыло. 400 человек остались заблокированы в Новой Зеландии-7

Заблокированных в регионе людей, планируют вывозить на вертолётах. Ожидается, что в первую очередь эвакуировать будут тех, кто нуждается в этом по медицинским показаниям.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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