Единственную дорогу размыло. 400 человек остались заблокированы в Новой Зеландии

Новости Новой Зеландии. Почти 400 человек, в том числе туристы, оказались заблокированы на юго-западе Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Новой Зеландии. Почти 400 человек, в том числе туристы, оказались заблокированы на юго-западе Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – непогода. Единственная дорога из города размыта дождями и частично разрушена оползнем. Её вынужденно закрыли, как минимум, на неделю.
Власти региона объявили режим чрезвычайного положения, а метеослужба страны выпустила первое в истории предупреждение об экстремальных погодных условиях.
Заблокированных в регионе людей, планируют вывозить на вертолётах. Ожидается, что в первую очередь эвакуировать будут тех, кто нуждается в этом по медицинским показаниям.