Единственную дорогу размыло. 400 человек остались заблокированы в Новой Зеландии

Новости Новой Зеландии. Почти 400 человек, в том числе туристы, оказались заблокированы на юго-западе Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – непогода. Единственная дорога из города размыта дождями и частично разрушена оползнем. Её вынужденно закрыли, как минимум, на неделю.

Власти региона объявили режим чрезвычайного положения, а метеослужба страны выпустила первое в истории предупреждение об экстремальных погодных условиях.