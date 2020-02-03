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Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев

03 февраля 2020 10:50
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Новости мира. В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранцев. Двое из них уже выздоровели, ещё 14 находятся в больнице под наблюдением врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данных о том, граждане каких именно стран заражены, нет.

Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев-1

Между тем, мировое сообщество продолжает оказывать поддержу Китаю. Помощь для борьбы с эпидемией направили 11 государств. Первый гуманитарный груз КНР получила из Беларуси.

ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361

По последним данным, число жертв коронавируса возросло до 361, количество заболевших превысило 17 тысяч. 151 случай подтвержден за пределами Китая.

Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев-4

Многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из эпицентра эпидемии. 5 белорусов, которые накануне покинули Китай, будут находиться в больнице Казахстана до снятия карантина.

«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса

Как стало известно, признаков коронавируса у наших граждан не выявлено. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.  

# Коронавирус # Владимир Караник # Фотофакт

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