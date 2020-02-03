Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев

Новости мира. В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранцев. Двое из них уже выздоровели, ещё 14 находятся в больнице под наблюдением врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данных о том, граждане каких именно стран заражены, нет.

Между тем, мировое сообщество продолжает оказывать поддержу Китаю. Помощь для борьбы с эпидемией направили 11 государств. Первый гуманитарный груз КНР получила из Беларуси.

ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361

По последним данным, число жертв коронавируса возросло до 361, количество заболевших превысило 17 тысяч. 151 случай подтвержден за пределами Китая.