Коронавирусом в Китае заразились 16 иностранцев
Новости мира. В Китае новым типом коронавируса заразились 16 иностранцев. Двое из них уже выздоровели, ещё 14 находятся в больнице под наблюдением врачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данных о том, граждане каких именно стран заражены, нет.
Между тем, мировое сообщество продолжает оказывать поддержу Китаю. Помощь для борьбы с эпидемией направили 11 государств. Первый гуманитарный груз КНР получила из Беларуси.
ВОЗ: число жертв коронавируса возросло до 361
По последним данным, число жертв коронавируса возросло до 361, количество заболевших превысило 17 тысяч. 151 случай подтвержден за пределами Китая.
Многие страны продолжают эвакуировать своих граждан из эпицентра эпидемии. 5 белорусов, которые накануне покинули Китай, будут находиться в больнице Казахстана до снятия карантина.
«Группа экспертов сформирована». Белорусские медики готовы выехать в Китай для оказания помощи в изучении коронавируса
Как стало известно, признаков коронавируса у наших граждан не выявлено. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.