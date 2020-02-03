Почти по Хичкоку. Стаи чёрных птиц заполонили Техас

Новости США. Тысячи птиц атаковали парковку торгового центра в Техасе. Речь идёт о граклах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Тысячи птиц атаковали парковку торгового центра в Техасе. Речь идёт о граклах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Птицы заполонили собой всё: линии электропередачи, машины, крыши и деревьях. Подобные нашествия в данном штате не редкость.
Граклы собираются большими стаями и в качестве мест для отдыха выбирают торговые комплексы и парковки рядом с магазинами быстрого питания, где есть мусор и остатки еды. В некоторых городах Техаса создали даже пушки, звук от которых отгоняет незваных гостей.
Более агрессивные методы борьбы с граклами под запретом, так как они защищены специальным документом о перелётных птицах.