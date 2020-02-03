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Почти по Хичкоку. Стаи чёрных птиц заполонили Техас

03 февраля 2020 12:44
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Новости США. Тысячи птиц атаковали парковку торгового центра в Техасе. Речь идёт о граклах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Почти по Хичкоку. Стаи чёрных птиц заполонили Техас-1

Птицы заполонили собой всё: линии электропередачи, машины, крыши и деревьях. Подобные нашествия в данном штате не редкость.

Почти по Хичкоку. Стаи чёрных птиц заполонили Техас-4

Граклы собираются большими стаями и в качестве мест для отдыха выбирают торговые комплексы и парковки рядом с магазинами быстрого питания, где есть мусор и остатки еды. В некоторых городах Техаса создали даже пушки, звук от которых отгоняет незваных гостей.

Почти по Хичкоку. Стаи чёрных птиц заполонили Техас-7

Более агрессивные методы борьбы с граклами под запретом, так как они защищены специальным документом о перелётных птицах.

Почти по Хичкоку. Стаи чёрных птиц заполонили Техас-10

# Нападения птиц # Фотофакт

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