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В Удмуртии объявили трёхдневный траур по погибшим

26 сентября 2022 16:08
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Новости России. Следственный комитет России выясняет все обстоятельства стрельбы в школе в Ижевске. Правоохранители проводят обыск по месту жительства стрелка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Удмуртии объявили трёхдневный траур по погибшим-1

Нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения – выпускник этой школы. Кроме того, мужчина состоял на учете с диагнозом шизофрения. Сейчас следователи изучают его взгляды и окружение. Стрельба в ижевской школе произошла утром 26 сентября. Мужчина зашел в здание и открыл огонь, затем покончил с собой. По последним данным, погибли 15 человек. Среди них 11 детей в возрасте от 8 до 15 лет и четверо взрослых. Еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. 

В Удмуртии объявили трёхдневный траур по погибшим-4

В Удмуртии объявлен трехдневный траур. Искренние соболезнования родным и близким погибших выразил глава белорусского государства. Александр Лукашенко также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив, что вместе с Россией скорбит и вся Беларусь.

# Убийство # Артем Казанцев # Александр Лукашенко # Новости России # Фотофакт

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