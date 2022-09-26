В Удмуртии объявили трёхдневный траур по погибшим

Нападавший – Артем Казанцев, 1988 года рождения – выпускник этой школы. Кроме того, мужчина состоял на учете с диагнозом шизофрения. Сейчас следователи изучают его взгляды и окружение. Стрельба в ижевской школе произошла утром 26 сентября. Мужчина зашел в здание и открыл огонь, затем покончил с собой. По последним данным, погибли 15 человек. Среди них 11 детей в возрасте от 8 до 15 лет и четверо взрослых. Еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения.