В Тюменской области готовятся к возможной угрозе затопления

Уровень паводка в Тюменской области обновил исторический рекорд 1947 года. Спасатели и добровольцы готовятся к возможной угрозе затопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кургане уровень воды в реке Тобол поднялся выше 10 метров, что также стало рекордным показателем за последние десятилетия. Жителям области пришлось покинуть свои дома. Эвакуированы более 15 тысяч человек, сообщают власти. Впрочем, расстаться со своим жилищем были готовы не все. Но даже тех, кто отказался покидать свой дом, спасатели не бросают, привозят еду весьма необычным способом.