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В Тюменской области готовятся к возможной угрозе затопления

19 апреля 2024 13:33
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Уровень паводка в Тюменской области обновил исторический рекорд 1947 года. Спасатели и добровольцы готовятся к возможной угрозе затопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тюменской области готовятся к возможной угрозе затопления-1

Они возвели дамбу, укрепили земляной вал и эвакуировали жителей в пункты временного размещения. Мониторинг состояния гидротехнических сооружений идет беспрерывно. Возле дамб круглосуточно дежурит караул. С 8-го числа в Тюменской области действует режим ЧС.

В Тюменской области готовятся к возможной угрозе затопления-4

В Кургане уровень воды в реке Тобол поднялся выше 10 метров, что также стало рекордным показателем за последние десятилетия. Жителям области пришлось покинуть свои дома. Эвакуированы более 15 тысяч человек, сообщают власти. Впрочем, расстаться со своим жилищем были готовы не все. Но даже тех, кто отказался покидать свой дом, спасатели не бросают, привозят еду весьма необычным способом.

# Природные катаклизмы # Новости России

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