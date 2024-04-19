Армия Израиля сообщила об ответных ударах по Газе

Израильская армия ударила по району Газы, откуда были запущены снаряды по Ашкелону. Об этом пишет ТАСС.

В итоге был уничтожен район Бейт-Лахия и оружейный склад. Войска Израиля продолжают операцию в Газе, уничтожая вооруженных радикалов, сообщают военные. В общей сложности за день было разрушено около 25 объектов.

Ситуация накалилась после нападения ХАМАС в 2023 году, что повлекло за собою блокаду Газы и нанесение ударов по разным кварталам. Продолжаются столкновения и на Западном берегу Иордана.