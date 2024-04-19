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Поражены цели. Израиль нанес удар по Ирану 13 апреля

19 апреля 2024 11:06
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В ответ на запущенные в сторону еврейского государства дроны и ракеты Израиль нанес удар по военному объекту в Иране, сообщает Financial Times, сообщает ТАСС. О жертвах не сообщалось, но поступают сообщения, что были нанесены удары по целям на юге Сирии.

По мнению одного из западных дипломатов, перед ударом Израиль подчеркнул свою готовность достичь любой цели в Иране, но не ищет эскалации. Иранские СМИ сообщают о сбитых над Исфаханом беспилотниках, но отрицают нанесение ракетных ударов по Ирану.

# Международная политика

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