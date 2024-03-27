В Турции задержали 147 сторонников радикального ислама

Как заявил министр внутренних дел, все они связаны с «Исламским государством» и принимали участие в боевых действиях в зонах конфликтов, финансировали ИГИЛ или оказывали содействие террористам. При обыске в их домах найдены большие суммы денег и важные организационные документы. Операция прошла в 30 турецких провинциях и, по словам главы МВД, будет продолжаться.