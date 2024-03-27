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В Турции задержали 147 сторонников радикального ислама

27 марта 2024 07:00
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Власти Турции провели масштабную антитеррористическую операцию, в ходе которой задержаны 147 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции задержали 147 сторонников радикального ислама-1

Как заявил министр внутренних дел, все они связаны с «Исламским государством» и принимали участие в боевых действиях в зонах конфликтов, финансировали ИГИЛ или оказывали содействие террористам. При обыске в их домах найдены большие суммы денег и важные организационные документы. Операция прошла в 30 турецких провинциях и, по словам главы МВД, будет продолжаться.

# Криминал # Новости Турции

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