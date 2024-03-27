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Пентагон уже потратил выделенные для Украины 300 млн долларов

27 марта 2024 06:59
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Выделенные в марте Соединенными Штатами 300 миллионов долларов для Украины Пентагон уже успел потратить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пентагон уже потратил выделенные для Украины 300 млн долларов-1

Как оказалось, деньги были использованы еще в ноябре. Таким образом, согласование пакета помощи было, по сути, символическим жестом. Впрочем, по мнению аналитиков, эта небольшая сумма не смогла бы кардинально изменить ситуацию.

# Международная политика # Новости США

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