Пентагон уже потратил выделенные для Украины 300 млн долларов

Выделенные в марте Соединенными Штатами 300 миллионов долларов для Украины Пентагон уже успел потратить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как оказалось, деньги были использованы еще в ноябре. Таким образом, согласование пакета помощи было, по сути, символическим жестом. Впрочем, по мнению аналитиков, эта небольшая сумма не смогла бы кардинально изменить ситуацию.