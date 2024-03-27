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6 человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе

27 марта 2024 06:57
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По предварительной информации, шесть человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США. Как уточняют местные СМИ, еще одному человеку удалось спастись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе-1

Ранее сообщалось, что семерых пропавших без вести в ледяной воде искали водолазы. Специалисты использовали коптеры и гидролокаторы. Мост в Балтиморе обрушился накануне ночью, после того как в него врезался контейнеровоз. Экипаж грузового судна потерял управление.

# ЧП # Новости США

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