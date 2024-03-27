6 человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе

По предварительной информации, шесть человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США. Как уточняют местные СМИ, еще одному человеку удалось спастись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, шесть человек погибли в результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США. Как уточняют местные СМИ, еще одному человеку удалось спастись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее сообщалось, что семерых пропавших без вести в ледяной воде искали водолазы. Специалисты использовали коптеры и гидролокаторы. Мост в Балтиморе обрушился накануне ночью, после того как в него врезался контейнеровоз. Экипаж грузового судна потерял управление.